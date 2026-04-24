मम्मी अब मैं नहीं पढ़ूंगी? भाभी मुझे माफ कर देना यह कहकर चली गई रूपा, गोंडा में रिजल्ट बना मौत की वजह?

परिवार के लोग जब उसे अस्पताल ले जाने लगे तो रूपा ने अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। यह दृश्य परिवार के दिलों में हमेशा के लिए बस गया है। रूपा के जीवन की कहानी भी संघर्षों से भरी रही। जब वह महज डेढ़ साल की थी। तभी उसके पिता का निधन हो गया था। मां का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि बेटी ने उनसे कहा था कि उसे 12वीं तक पढ़ा दिया जाए। ताकि वह आगे चलकर कोई नौकरी कर सके और परिवार का सहारा बन सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में अंक ही सफलता का पैमाना बन गए हैं।