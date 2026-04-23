गोंडा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की बड़ी तैयारी: 25 से 27 अप्रैल तक 5520 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, प्रशासन अलर्ट

कानून-व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था को तुरंत नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न जुटने पाए। इसके लिए पुलिस को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया गया है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए और भरोसा जताया कि सभी के सहयोग से यह परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होगी।