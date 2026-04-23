UP Board Result 2026: रिजल्ट आया…खुशियां छाईं: लड़कियों ने फिर मारी बाजी, गोंडा का रिपोर्ट कार्ड

इसके अलावा, श्री कुंज बिहारी स्मारक इंटर कॉलेज, सुभागपुर पंडरीकृपाल की छात्रा महिमा ने सातवां स्थान हासिल किया। इसी कॉलेज की छात्रा शुभी तिवारी ने नौवां स्थान प्राप्त कर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। वहीं, रोजवुड इंटर कॉलेज के छात्र प्रखर गोस्वामी और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, इटियाथोक की छात्रा रैना शुक्ला ने संयुक्त रूप से दसवां स्थान हासिल किया है। इन सभी छात्रों की सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। जिले में इन मेधावियों की चर्चा हर ओर हो रही है और अन्य छात्रों के लिए ये प्रेरणा बन गए हैं। अगर पूरे जिले के परिणाम की बात करें तो हाईस्कूल में 90.65 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 88.82 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा पास की है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि गोंडा जिले के छात्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।