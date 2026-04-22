गोंडा हादसा: 16 साल के आकाश की मौत पर दो FIR, ट्रैक्टर चालक हिरासत में… अवैध खनन एंगल भी आया सामने

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिरसा चकपान गांव में मंगलवार शाम हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले किशोर आकाश यादव के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस घटना को लेकर अब दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। जिससे पूरे मामले ने नया रुख ले लिया है। पहला मुकदमा मृतक के चचेरे भाई हिमांशु यादव की ओर से दर्ज कराया गया है। शिकायत में बताया गया है कि आकाश यादव एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आकाश ट्रैक्टर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर चालक सोनू के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का कारण बनने की धाराओं में केस दर्ज किया है।