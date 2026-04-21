बृजभूषण शरण सिंह के करीबी BJP नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पेट में लगी गोली, चुनावी रंजीश बना कारण

गोली भूपेंद्र सिंह के पेट में लगी। गोली लगने के बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। उनके परिवार के सदस्यों ने तुरंत उन्हें परसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया। वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पहले गोंडा मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ रेफर किया गया। अस्पताल के अनुसार, उनकी हालत नाजुक है और वे अभी भी खतरे में हैं। भूपेंद्र सिंह भाजपा के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। वे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। उनके राजनीतिक परिवार में पत्नी अनामिका सिंह परसपुर पंचम क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं। भूपेंद्र सिंह भी आगामी प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे थे।