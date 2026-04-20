आरक्षण पर बृजभूषण का बड़ा बयान: “सवर्ण मजदूरी कर लेंगे, पर कोटा नहीं मांगेंगे… असली हकदार कौन?”

पूर्व सांसद ने विशेष रूप से पिछड़ी जातियों के भीतर असमानता का मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक पिछड़े वर्ग के अंदर ही कुछ ताकतवर और प्रभावशाली लोग आगे निकल गए हैं। वही दूसरों के अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली नुकसान इन्हीं “नकली पिछड़ों” से हो रहा है। जो व्यवस्था का फायदा उठाकर बाकी लोगों का हक छीन रहे हैं। सवर्ण और पिछड़ी जातियों के संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। उनका मानना है कि विवाद की असली वजह वही लोग हैं। जो खुद को पिछड़ा बताकर लाभ ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीते दशकों में पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है।