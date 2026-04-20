बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्राली में घुसी… अगले हिस्से के परखच्चे उड़े

गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के बग्गी रोड बाजार में रविवार को एक सड़क हादसा सामने आया है। जिसमें रोडवेज बस और सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली आपस में टकरा गईं। यह घटना बाबा मैरिज हॉल के पास उस समय हुई। जब बस बलरामपुर के उतरौला से गोंडा की ओर जा रही थी। अपने तय मार्ग पर चल रही थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही बस इस स्थान के पास पहुंची। सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बस चालक ने तुरंत बस को दूसरी ओर मोड़ दिया। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और बस का प्रेशर सिस्टम भी प्रभावित हो गया।