शादी का सेहरा बांधने से पहले कफन में लिपटकर घर पहुंचा युवक… मातम में बदल गई शादी की खुशियां

गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के चरसंडी गांव के रहने वाले 21 वर्षीय माधौ की शादी 5 मई को तय थी। परिवार में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। घर में खुशियों का माहौल था। इसी बीच माधौ अपने दोस्त पिंटू के साथ लुधियाना से बाइक से अपने गांव लौट रहा था। दोनों वहां फर्नीचर का काम करते थे। शादी के चलते घर वापस आ रहे थे। शुक्रवार को जब वे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तालग्राम थाना क्षेत्र के पास पहुंचे। तभी उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एक्सप्रेसवे की टीम को सूचना दी।