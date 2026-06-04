बिजली विभाग की MD रिया केजरीवाल का एक्शन, पांच SDO के खिलाफ चार्जशीट के निर्देश, कई अफसरों को लगाई फटकार

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने गुरुवार को आईटीआई गेस्ट हाउस मनकापुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें निदेशक (तकनीकी) इंजीनियर हरीश बंसल, निदेशक (वाणिज्य) इंजीनियर रजत जुनेजा समेत डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के विषय में विधिवत जानकारी ली। सौभाग्य योजना फेस-3 के तहत चयनित मजरों में चल रहे विद्युतीकरण कार्य तथा मई 2026 में आए आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों के विषय में जानकारी लिया। नए विद्युत संयोजनों का समय से वितरण, राजस्व वसूली और विद्युत चोरी रोकने के प्रयासों की विस्तार से समीक्षा की गई।