रॉ अफसर बनकर की शादी, बहन को बताया IAS, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखाया, सच पता चलते ही टूटा रिश्ता

30 अगस्त 2024 को आरोपी ने कोमल और उसकी मां को बुलाकर उत्तर प्रदेश सरकार की मुहर वाला फर्जी नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड थमा दिया। उसने एक महीने के अंदर लखनऊ में क्लर्क पद पर जॉइनिंग का वादा करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। परिवार ने विश्वास कर सहमति दे दी। 25 अप्रैल 2025 को दोनों की शादी हुई और 14 मई 2025 को विवाह का पंजीकरण भी कराया गया।