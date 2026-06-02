UP Politics : बीजेपी संगठन फेरबदल अपडेट! आज आ सकती है फाइनल लिस्ट, दिल्ली में हुआ महामंथन

यह फेरबदल योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आ रहा है। पार्टी बिहार मॉडल की तर्ज पर संगठन को री-स्टॉक करना चाहती है, जहां बड़े पैमाने पर चेहरों में बदलाव देखे गए। 2024 के लोकसभा नतीजों (यूपी में BJP को हुई सीटों की कमी) के सबक को लागू करते हुए एंटी-इंकबेसी कम करने, SP की PDA रणनीति का मुकाबला करने और OBC-युवा आउटरीच मजबूत करने पर फोकस है।