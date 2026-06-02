‘अब पापा हमेशा मेरे साथ हैं’, छोटी बेटी पद्मजा ने हाथ पर बनवाया पिता प्रतीक यादव का टैटू

घर में खेलना, कहानियां सुनाना, बाहर घूमने ले जाना और छोटी-छोटी बातों पर बच्चियों को हंसाना, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। शायद यही वजह है कि पिता के अचानक चले जाने के बाद दोनों बच्चियां गहरे सदमे में हैं। खासकर छोटी पद्मजा अभी भी अपने पिता की यादों से बाहर नहीं निकल पाई है। करीबियों के मुताबिक, वह अक्सर चुपचाप बैठकर अपने पिता की तस्वीरें देखती रहती है। कई बार वह मां से पूछती है कि “पापा कब आएंगे?” ऐसे मासूम सवाल पूरे परिवार को भावुक कर देते हैं।