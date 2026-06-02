एक लड़के ने जूते के सोल पर तो लड़की ने मोजों के अंदर छिपाए थे चीटिंग करने लिए नोट्स! लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम में नकल का केस

Exam Cheating Case Update:लखनऊ यूनिवर्सिटी में चल रही परीक्षाओं के दौरान नकल के ऐसे-ऐसे तरीके सामने आए हैं, जिन्हें देखकर शिक्षक और फ्लाइंग स्क्वॉड के सदस्य भी हैरान रह गए। किसी छात्र ने अपनी आस्तीन पर उत्तर लिख रखे थे, तो किसी ने कपड़ों के भीतर पर्चियां छिपा रखी थीं। कई छात्रों ने मोजों, जूतों और हथेलियों का भी इस्तेमाल नकल के लिए किया।