यूपी ATS Arrest Suspected Terrorist: आजमगढ़ से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ISI से मिलकर रच रहा था देश के खिलाफ साजिश

गिरफ्तार किया गया संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शेख पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई (ISI) के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। इस आतंकी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। अब इसकी जानकारी सामने आई है। आतंकी मोहम्मद शेख के पास से 9 एमएम पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। ATS ने संदिग्ध आतंकी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है।