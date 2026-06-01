यूपी चुनाव में ‘हाथी’ करेगा कमबैक! मायावती की नई रणनीति से बदल जाएंगे समीकरण

बहुजन समाज पार्टी (BSP) अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। किसी जमाने में यूपी की राजनीति बसपा और मायावती के इर्द-गिर्द घूमती थी, लेकिन आज उसका केवल एक विधायक है। चुनाव दर चुनाव पार्टी कमजोर हुई है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी बसपा की मौजूदगी नाममात्र बची है। उत्तराखंड में उसके दो और पंजाब में एक विधायक है। इस तरह, तीन राज्यों में बसपा विधायकों की संख्या महज 4 रह गई है। दलित, पिछड़ा वर्ग को बसपा का कोर वोटर माना जाता है। 2007 में पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बहुजन के साथ-साथ खुद को सर्वजन की पार्टी के तौर पर पेश किया। ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिए, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने भाजपा, सपा और कांग्रेस को बेचैन कर दिया। इसके बाद मायावती ने मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाई। हालांकि, 2012 में मिली हार के बाद मायावती और बसपा लगातार कमजोर होते चले गए।