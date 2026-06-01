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‘बेटा! तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो’ बच्ची से बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Janta Darshan Education Support: जनता दर्शन में हापुड़ से आई बच्ची की आर्थिक परेशानी सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक दिखे। उन्होंने बच्ची को पढ़ाई जारी रखने का भरोसा देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 01, 2026

Janata Darshan

जनता दर्शन में CM योगी ने लोगों की समस्याएं सुनीं (Photo- Patrika)

CM Yogi Janata Darshan:   उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम एक बार फिर संवेदनशील प्रशासनिक छवि और मानवीय पहलुओं को लेकर चर्चा में आ गया। सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। किसी ने राजस्व विवाद की शिकायत रखी तो किसी ने पुलिस कार्रवाई में देरी की बात कही। लेकिन इन सबके बीच हापुड़ से आई एक छोटी बच्ची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बातचीत ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया।

जब बच्ची ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और पढ़ाई में आने वाली परेशानियों का जिक्र किया तो मुख्यमंत्री ने बेहद स्नेह भरे अंदाज में कहा- बेटा! तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो। मुख्यमंत्री की यह बात सुनते ही बच्ची और उसके अभिभावकों के चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ दिखाई दी। अब यह घटना सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

जनता दर्शन में उमड़ी लोगों की भीड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग पहले से अपनी समस्याएं लेकर मौजूद थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपे। इनमें राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई मामले शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने एक-एक व्यक्ति की समस्या गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान समय सीमा के भीतर होना चाहिए। यदि किसी मामले में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का संदेश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद तक न्याय और योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव पहुंचे।

बच्ची से बातचीत ने जीता लोगों का दिल

जनता दर्शन में हापुड़ से एक परिवार अपनी बच्ची के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था। बच्ची ने मुख्यमंत्री के सामने अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों का जिक्र किया। उसने बताया कि वह पढ़ना चाहती है, लेकिन घर की माली हालत पढ़ाई में बाधा बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची से बेहद आत्मीयता के साथ बातचीत की। उन्होंने पूछा कि वह किस कक्षा में पढ़ती है। बच्ची ने बताया कि वह कक्षा 7 की छात्रा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उससे कहा- घर जाओ और सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो।

मुख्यमंत्री ने बच्ची के अभिभावकों से भी कहा कि बच्चों की शिक्षा किसी भी स्थिति में नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ा-लिखा बच्चा ही सशक्त भारत की नींव बनता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार से संपर्क कर आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाए।

शिक्षा को लेकर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा को लेकर अपनी प्राथमिकता जाहिर करते रहे हैं। जनता दर्शन में भी उन्होंने कई अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा और उन्हें नियमित स्कूल भेजने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि यदि हर बच्चा शिक्षित होगा तो देश का भविष्य और मजबूत होगा।राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

लंबित मामलों पर मुख्यमंत्री की सख्ती

जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के सामने कई राजस्व और पुलिस से जुड़े मामले भी आए। कुछ लोगों ने बताया कि उनके मामले महीनों से लंबित हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि छह महीने से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा की जाए। यदि बिना उचित कारण के मामलों का निस्तारण लंबित पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन का काम जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

जरूरतमंदों की मदद को सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। चाहे इलाज का मामला हो, शिक्षा की समस्या हो या किसी सरकारी सहायता की जरूरत, प्रशासन को हर पात्र व्यक्ति तक मदद पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन का उद्देश्य केवल फाइलों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री के इस बयान को वहां मौजूद लोगों ने काफी सराहा। कई लोगों ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम आम लोगों के लिए उम्मीद का बड़ा माध्यम बन चुका है।

सोशल मीडिया पर भी चर्चा

हापुड़ की बच्ची से मुख्यमंत्री की बातचीत का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील व्यवहार की सराहना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों के प्रति इस तरह का सहयोग समाज में सकारात्मक संदेश देता है। राजनीतिक हलकों में भी इस घटना की चर्चा हो रही है। बीजेपी नेताओं ने इसे मुख्यमंत्री की संवेदनशील कार्यशैली का उदाहरण बताया, जबकि आम लोगों ने इसे शिक्षा के महत्व से जोड़कर देखा।

जनता दर्शन बना भरोसे का मंच

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम लगातार लोगों के बीच चर्चा में रहता है। प्रदेश के दूर-दराज जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं और त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।

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Published on:

01 Jun 2026 02:47 pm

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