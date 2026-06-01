‘बेटा! तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो’ बच्ची से बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। चाहे इलाज का मामला हो, शिक्षा की समस्या हो या किसी सरकारी सहायता की जरूरत, प्रशासन को हर पात्र व्यक्ति तक मदद पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन का उद्देश्य केवल फाइलों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री के इस बयान को वहां मौजूद लोगों ने काफी सराहा। कई लोगों ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम आम लोगों के लिए उम्मीद का बड़ा माध्यम बन चुका है।