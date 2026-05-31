Rajiv Krishna Appointed DGP: कौन हैं उत्तर प्रदेश के स्थाई DGP? जानें राजीव कृष्ण का सर्विस रिकॉर्ड

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के परमानेंट DGP की नियुक्ति के लिए लेकर संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) को 19 IPS अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए थे। इस संबंध में 26 मई को दिल्ली में आयोग की बैठक हुई थी। UPSC की इस बैठक में यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद भी शामिल हुए थे। बैठक में रेणुका मिश्रा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण का नाम DGP के पैनल के लिए फाइनल किया गया था। इसके बाद आयोग ने तीनों के नाम उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे थे। सरकार ने आज पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक की घोषणा कर दी है।