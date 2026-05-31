31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Rajiv Krishna Appointed DGP: कौन हैं उत्तर प्रदेश के स्थाई DGP? जानें राजीव कृष्ण का सर्विस रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) को लंबे इंतजार के बाद स्थाई मुखिया मिल गया है। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने सूचना जारी करके इसकी जानकारी दी है। कौन हैं यूपी के पूर्णकालिक DGP, आइए जानते हैं…

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 31, 2026

Rajiv Krishna appointed DGP

राजीव कृष्ण UP के परमानेंट DGP नियुक्त (File Photo- Patrika)

उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) को 4 साल के लंबे इंतजार के बाद स्थाई DGP (पुलिस महानिदेशक) मिल गया है। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस का स्थाई DGP नियुक्त किया गया है। दरअसल, राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के पद पर सेवा दे रहे थे। अब उन्हें स्थाई पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

राजीव कृष्ण को स्थाई DGP नियुक्त करने के संबंध में ACS संजय प्रसाद ने आदेश जारी किया है। UPSC की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक, राजीव कृष्ण कम से कम 2 साल तक यूपी के DGP रहेंगे। वे 1 जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी की कमान संभाल रहे हैं।

UP सरकार ने पूर्णकालिक DGP के लिए भेजे थे 19 नाम

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के परमानेंट DGP की नियुक्ति के लिए लेकर संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) को 19 IPS अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए थे। इस संबंध में 26 मई को दिल्ली में आयोग की बैठक हुई थी। UPSC की इस बैठक में यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद भी शामिल हुए थे। बैठक में रेणुका मिश्रा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण का नाम DGP के पैनल के लिए फाइनल किया गया था। इसके बाद आयोग ने तीनों के नाम उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे थे। सरकार ने आज पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक की घोषणा कर दी है।

कौन हैं राजीव कृष्ण?

UP से स्थाई पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। वह मूलरूप से नोएडा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 26 जून 1969 को हुआ था। राजीव कृष्ण के परिवार में कई बड़े अफसर हैं। उनकी पत्नी IRS अफसर हैं। मौजूदा समय में वह नोएडा में CBDT में डिप्टी सेक्रेटरी हैं।

राजीव कृष्ण का सर्विस रिकॉर्ड

1991 में IPS बनने के बाद राजीव कृष्ण की पहली तैनाती प्रशिक्षु के रूप में इलाहाबाद में हुई थी। इसके बाद राजीव कृष्ण बरेली, कानपुर एवं अलीगढ़ में ASP के तौर पर तैनात रहे। वह पहली बार 10 मार्च 1997 को फिरोजाबाद के SP बने थे। इसके बाद वह इटावा, मथुरा, फतेहगढ़, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, आगरा, लखनऊ, बरेली के SSP रहे। मायावती के शासनकाल में राजीव कृष्ण को लखनऊ का DIG रह चुके हैं।

राजीव कृष्ण ने मेरठ रेंज के IG के पद पर भी सेवा दी है। साल 2012 में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। इसके बाद सितंबर 2017 में उनकी वापसी हुई। यूपी में वापसी के बाद राजीव कृष्ण पुलिस अकादमी मुरादाबाद में तैनात हुए थे। इसके बाद 5 फरवरी 2018 को इन्हें लखनऊ जोन का ADG बनाया गया था। राजीव कृष्ण आगरा जोन में भी ढाई साल तक ADG जोन रहे थे। इसके बाद वह कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए थे।

ये भी पढ़ें

Para Athlete Chirag Tyagi Murder: क्यों हुई पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या? आरोपी ने पुलिस के सामने किया चौंकाने वाला खुलासा
गाज़ियाबाद
Chirag Tyagi shot dead

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 May 2026 08:25 pm

Published on:

31 May 2026 07:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Rajiv Krishna Appointed DGP: कौन हैं उत्तर प्रदेश के स्थाई DGP? जानें राजीव कृष्ण का सर्विस रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘चुनाव विकास के दम पर नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं,’ बीजेपी विधायक के इस बयान पर मचा बवाल

BJP MLA Shyam Prakash, BJP MLA Shyam Prakash statement
लखनऊ

तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, अखिलेश बोले- भाजपा याद रखे जिसे पाल-पोस रही वो आस्तीन का सांप

TMC MP Kalyan Banerjee
लखनऊ

मन की बात में पीएम मोदी ने डॉल्फिन के बचाव को सराहा, बोले- एक जीवन अपने घर लौट आया

PM Modi
लखनऊ

माफिया अतीक और गिरोह की अकूत दौलत पर कसा शिकंजा, अब 168 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क

Atiq Ahmed Latest News, Atiq Ahmed Gang
लखनऊ

अरे ओ सपाई! कभी लंदन गए हो…तुम्हारे भैया ने तो बैग पैक कर लिया है- राजभर का अखिलेश पर तंज

OP rajbhar latest News
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.