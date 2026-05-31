Para Athlete Chirag Tyagi Murder: क्यों हुई पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या? आरोपी ने पुलिस के सामने किया चौंकाने वाला खुलासा

इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या बदले की भावना से की गई थी। चिराग का शव बीते दिन गाजियाबाद में कोतवाली थाना क्षेत्र के साई कुंज इलाके में मिला था। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस को 30 मई 2026 को शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की तो मृतक की पहचान इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी के रूप में हुई। शव को प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या की गई है।