‘मुझे मारे गए असद की फोटो दिखाओ, तभी मानूंगी एनकाउंटर हुआ’, बकरीद पर बेटे सूर्या को खोने वाली मां का फूटा गुस्सा

Ghaziabad Asad Encounter: गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भी परिवार का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। बेटे को खो चुकी मां सरोज का कहना है कि उन्हें तब तक यकीन नहीं होगा, जब तक पुलिस उन्हें असद की तस्वीर नहीं दिखा देती। मीडिया से बात करते हुए सरोज ने कहा कि मैंने सिर्फ सुना है कि असद एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस मुझे उसकी फोटो दिखाए, तभी मुझे तसल्ली होगी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई लोग शामिल थे। ऐसे में सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए।