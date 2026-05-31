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गाज़ियाबाद

‘मुझे मारे गए असद की फोटो दिखाओ, तभी मानूंगी एनकाउंटर हुआ’, बकरीद पर बेटे सूर्या को खोने वाली मां का फूटा गुस्सा

Surya Murder Case Update: गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा गिराया। वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस ने शनिवार को ही उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था।

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गाज़ियाबाद

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Aman Pandey

May 31, 2026

Ghaziabad Asad Encounter,Asad encounter,Surya Murder Case,Surya's murder,Bakrid,Ghaziabad Police,NDTV ground report,Indirapuram area of ​​Ghaziabad

Ghaziabad Asad Encounter: गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भी परिवार का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। बेटे को खो चुकी मां सरोज का कहना है कि उन्हें तब तक यकीन नहीं होगा, जब तक पुलिस उन्हें असद की तस्वीर नहीं दिखा देती। मीडिया से बात करते हुए सरोज ने कहा कि मैंने सिर्फ सुना है कि असद एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस मुझे उसकी फोटो दिखाए, तभी मुझे तसल्ली होगी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई लोग शामिल थे। ऐसे में सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए।

दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण तूल पकड़ रहा माामला

मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण लगातार तूल पकड़ रहा है। मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद भी इलाके में लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। रविवार सुबह यूपी सरकार में मंत्री सुनील कुमार शर्मा सूर्या के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इधर, सूर्या के घर के बाहर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूर्या के घर और आसपास के इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई है।

जानें क्या है पूरा मामला

इस पूरे मामले की शुरुआत बकरीद के दिन हुई थी। नाबालिग दोस्त के मुताबिक, मुख्य आरोपी असद ने पहले फोन कर सूर्या को मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचते ही असद और उसके साथियों ने सूर्या को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात से ठीक पहले असद ने सूर्या से कहा था क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? आओ, आज दिखाते हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था।

करीब दस घंटे के हंगामे के बाद हुआ था सूर्या का अंतिम संस्कार‌

गंभीर रूप से घायल सूर्या को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद माहौल इस कदर गरमाया कि शनिवार को विभिन्न हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। करीब दस घंटे तक हंगामा जारी रहा। पुलिस और प्रशासन की लंबी मशक्कत के बाद देर शाम परिवार किसी तरह तैयार हुआ और सूर्या का अंतिम संस्कार‌ किया गया।

'हत्यारा कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा'

मामले पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा था कि हत्यारा कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने भी दोषियों के विरुद्ध तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य हैं। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शनिवार को सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून-व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए थे।

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inside story of assad encounter main accused who killed surya in ghaziabad on bakrid 2026 latest update

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Published on:

31 May 2026 12:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / ‘मुझे मारे गए असद की फोटो दिखाओ, तभी मानूंगी एनकाउंटर हुआ’, बकरीद पर बेटे सूर्या को खोने वाली मां का फूटा गुस्सा

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