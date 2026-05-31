‘मेरे बेटे को 7 लोगों ने मारा, सातों का भी वही अंजाम हो’, असद एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां की गुहार

इस घटना के बाद पुलिस लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पीड़िता के घर सांत्वना देने और न्याय की मांग बुलंद करने के लिए विश्व हिंदू परिषद (VHP) के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा खोड़ा स्थित उनके आवास पहुंचे। विहिप नेता ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और संगठन की ओर से आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के साथ-साथ भविष्य में भी हरसंभव मदद दिलाने का पूरा भरोसा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ संदेश दिया कि पीड़ित परिवार को भरपूर न्याय मिलना चाहिए और वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं कानून के दायरे में ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो एक नजीर बने।