असद का शव पोस्टमॉर्टम हाउस में रखा गया, अब तक नहीं पहुंचे परिजन, सूर्या के घर के बाहर RAF तैनात

Ghaziabad Bakrid Murder News: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया है। एक तरफ आरोपी का शव कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमॉर्टम हाउस में रखा गया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है, वहीं अब तक आरोपी का कोई परिजन शव लेने के लिए पहल नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी भी स्थिति संदेहास्पद बनी हुई है। दूसरी तरफ क्षेत्र में तनाव को भांपते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में रखने के लिए सूर्या के घर के बाहर आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) की टुकड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच, सूर्या के आवास के बाहर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है, जो लगातार उग्र नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे इलाके में माहौल बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण हो गया है।