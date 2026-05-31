असद के एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां ने सीएम योगी से कर दी यह बड़ी मांग, बोलीं- अभी तो 6 और हैं

असद के एनकाउंटर के बाद मीडियाकर्मियों ने सूर्या की मां से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे पूरा इंसाफ नहीं मिला है। अभी 6 आरोपी और बचे हुए हैं। उन सभी का एनकाउंटर हो तभी सूर्या की आत्मा को शांति मिलेगी। असद जैसे अपराधी का एनकाउंटर होना ही था नहीं तो वह आगे चलकर आतंकवादी बनता, पता नहीं कितनी माताओं की कोख उजाड़ देता। सूर्या की मां ने सीएम योगी से अपील की है कि अन्य 6 आरोपियों का भी एनकाउंटर हो। सूर्या की मां ने कहा, 'एनकाउंटर मैंने मांगा था। खून के बदले हमने मांगा था और हमें एनकाउंटर मिला है। हमें 6 के एनकाउंटर चाहिए और सभी के घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए...'