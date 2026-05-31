बकरीद पर सूर्या को मारने वाला एनकाउंटर में मारा गया असद पैसे लेने आ रहा था, यहां जानिए मुठभेड़ की पूरा इनसाइड स्टोरी

Surya Murder Case latest Update Assad Encounter Ghaziabad: दिल्ली से सटे गाजियाबादके खोड़ा कॉलोनी में हुए चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हत्या के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक असद शहर से फरार होने की तैयारी में था और इसी सिलसिले में पैसे लेने खोड़ा कॉलोनी आने वाला था। उसकी लोकेशन मिलते ही पुलिस ने इलाके में सघन कॉम्बिंग और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया।