गाजियाबाद के 11वीं के छात्र सूर्या मर्डर केस में दोस्त ने किया खुलासा, सामने आई वारदात की पूरी कहानी

Surya Murder Update: गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में हुए सूर्या मर्डर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। मामले के मुख्य चश्मदीद गवाह और मृतक सूर्या के दोस्त विक्की ने दावा किया है कि आरोपी असद ने घटना से पहले फोन कर उसे और सूर्या को मिलने के लिए बुलाया था। विक्की के अनुसार दोनों आरोपी के बुलावे पर तय जगह पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद पहले बातचीत हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद शुरू हो गया और हालात बिगड़ते चले गए।