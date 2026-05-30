हिंदू रक्षा दल का सदस्य था सूर्या, असद ने घात लगाकर 7 बार घोंपा चाकू, गाजियाबाद में छात्र की हत्या मामले में बड़ा खुलासा

सोनू शर्मा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जिस युवक की आज मौत हुई है, वह हिंदू रक्षा दल का सदस्य भी था। उसके दोस्तों ने उसे बाहर बुलाया था। करीब 6-7 महीने पहले उसकी असद नाम के युवक से कहासुनी और झगड़ा हुआ था। तब से असद ने उसे मारने की ठान रखी थी। इसी वजह से वह अपने घर से चाकू लेकर आया था। उसके हाथ में बड़ा चाकू था। उसने किशोर पर 6-7 बार वार किए, जिससे उसकी अंतड़ियां बाहर आ गईं। आरोपी ने कथित तौर पर कहा था कि मैंने बकरे को नहीं काटा, इसलिए तुम्हें काटूंगा।“