Dhanendra Kumar AC blast: 80वां जन्मदिन मनाने लंदन से आया था बेटा, AC ब्लास्ट के समय बाथरूम में थे धनेंद्र कुमार, खुशियां मातम में बदलीं

Dhanendra Kumar AC blast: दिल्ली के हौज खास इलाके में रहने वाले रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार के घर में एसी ब्लास्ट होने के बाद धुंआ फैल गया। ब्लास्ट के समय धनेंद्र कुमार अपने कमरे के बाथरूम में थे। जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगा। बाद में AIIMS ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पूर्व IAS अधिकारी 80वें जन्मदिन मनाने के लिए अगले शनिवार को अपने दोस्तों और परिवार वालों को इनवाइट करके जिमखाना क्लब में प्री-बर्थडे पार्टी करने वाले थे। बर्थडे पार्टी में शामिल होने और पिता को साथ ले जाने के लिए बेटा लंदन से दिल्ली आया हुआ था। बेटा भी एसी धमाके में गंभीर जख्मी हुआ है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जन्मदिन आने से पहले ही खुशियां मातम में बदल गई।