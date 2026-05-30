महिला शूटर-ट्रेनर विवाद में सनसनीखेज दावे, ट्रेनर बोला- मुझे बंधक बनाकर किया अप्राकृतिक यौन कृत्य; शूटर ने लगाया रेप का आरोप

ट्रेनर का आरोप है कि 29 अप्रैल को कुछ लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उसके अनुसार, उसे करीब 20 दिनों तक एक जगह पर बंद करके रखा गया। इस दौरान उसके साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य किए गए और उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेनर ने यह भी दावा किया कि उसके कुछ सामान और निजी चीजें छीन ली गईं। उसका कहना है कि 17 मई को उसे आसौदा के पास एक टोल प्लाजा के नजदीक छोड़ दिया गया। ट्रेनर ने इन घटनाओं के लिए शूटर के परिवार के कुछ सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया है।