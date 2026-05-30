महिला शूटर-ट्रेनर विवाद में सनसनीखेज दावे, ट्रेनर बोला- मुझे बंधक बनाकर किया अप्राकृतिक यौन कृत्य; शूटर ने लगाया रेप का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर
International Shooter Trainer Controversy: हरियाणा के झज्जर में एक अंतरराष्ट्रीय महिला शूटर और उसके मेंटल ट्रेनर के बीच विवाद का मामला सामने आया है। शूटर ने ट्रेनर पर रेप, ब्लैकमेल और मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं। वहीं, ट्रेनर का आरोप है कि शूटर के परिवार के कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और प्रताड़ित किया। दोनों पक्षों की शिकायतों पर पुलिस ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर सच्चाई क्या है।
ट्रेनर का आरोप है कि 29 अप्रैल को कुछ लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उसके अनुसार, उसे करीब 20 दिनों तक एक जगह पर बंद करके रखा गया। इस दौरान उसके साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य किए गए और उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेनर ने यह भी दावा किया कि उसके कुछ सामान और निजी चीजें छीन ली गईं। उसका कहना है कि 17 मई को उसे आसौदा के पास एक टोल प्लाजा के नजदीक छोड़ दिया गया। ट्रेनर ने इन घटनाओं के लिए शूटर के परिवार के कुछ सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया है।
महिला शूटर का आरोप है कि उसके मेंटल ट्रेनर ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया। उसने शिकायत में कहा कि इसके बाद ट्रेनर वीडियो और तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। शूटर का यह भी आरोप है कि ट्रेनर उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा था और उससे पैसों की मांग भी कर रहा था। उसकी शिकायत में केवल ट्रेनर का नाम शामिल है। दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद पुलिस ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, 20 मई को दोनों पक्षों ने करीब एक घंटे के अंतराल में अपनी-अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पहले ट्रेनर पुलिस के पास पहुंचा और अपनी शिकायत दी, जिसके बाद महिला शूटर ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया। दोनों तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा।
पुलिस सभी सबूतों, दस्तावेजों और संबंधित लोगों के बयानों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है।
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