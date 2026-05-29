सिद्धारमैया-शिवकुमार के बाद YS शर्मीला से मिले राहुल गांधी, अचानक क्यों दिल्ली पहुंचीं आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख?

बता दें कि पिछले 15 साल से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में शर्मिला ने पार्टी को मजबूत करने के संबंध में राहुल से बातचीत की। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में राहुल ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से मिलने के तुरंत बाद शर्मिला से मुलाकात की।