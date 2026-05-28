‘2 दिन पहले पद छोड़ने को कहा’, राज्यसभा का ऑफर ठुकराने के बाद सिद्धारमैया ने सोनिया-राहुल गांधी को भेजा खास मैसेज

उन्होंने बताया कि कर्नाटक के सात करोड़ लोगों की सेवा करने का मौका मिला। दो बार मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। गरीबों को भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर जोर दिया। सभी धर्म और समुदाय के गरीबों के लिए काम किया।