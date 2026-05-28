पश्चिम बंगाल: CM शुभेन्दु अधिकारी ने की गो-पूजा, मुस्लिमों ने मनाई बकरीद

Chief Minister Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने गुरुवार को नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर का दौरा किया। सीएम अधिकरी ने वहां 'गौ पूजा' की और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर की उनकी यात्रा पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी निरंतर आध्यात्मिक गतिविधियों का हिस्सा थी। शपथ लेने के बाद मैंने कई मंदिरों का दर्शन किया है और मैं मायापुर में स्थित इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। वहीं कोलकाता सहित पूरे राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद मनाई है। बकरीद को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आए है।