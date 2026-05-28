पश्चिम बंगाल: CM शुभेन्दु अधिकारी ने की गो-पूजा, मुस्लिमों ने मनाई बकरीद

West Bengal CM Suvendu Adhikari
Chief Minister Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने गुरुवार को नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर का दौरा किया। सीएम अधिकरी ने वहां 'गौ पूजा' की और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर की उनकी यात्रा पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी निरंतर आध्यात्मिक गतिविधियों का हिस्सा थी। शपथ लेने के बाद मैंने कई मंदिरों का दर्शन किया है और मैं मायापुर में स्थित इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। वहीं कोलकाता सहित पूरे राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद मनाई है। बकरीद को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आए है।
सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में गौहत्या को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। आज गौमाता पूजा करके वे यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वे सनातन संस्कृति की रक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान, इस्कॉन के ट्रस्टी और संचार के देश निदेशक युधिष्ठिर गोविंदा दास ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और संस्था के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी लंबे समय से इस संस्था के शुभचिंतक और समर्थक रहे हैं। हमें अपार खुशी है कि मुख्यमंत्री बनने के एक महीने से भी कम समय में वे आज यहां उपस्थित हैं।
कोलकाता में टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी हकीम ने कहा कि मैं गाय या बकरी का मांस नहीं खाती, यह मेरी निजी पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई व्यक्ति क्या खाता है या क्या पहनता है, यह उसकी अपनी पसंद होनी चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा में गाय का विशेष महत्व है, इसलिए हमें अपनी परंपराओं को संरक्षित रखना चाहिए।
राजस्थान हज कल्याण सोसायटी के सदस्यों ने गुरुवार को मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। संस्था के महासचिव शेख हाजी निजामुद्दीन ने भाईचारे और प्रेम के कुरान के उपदेशों पर विचार व्यक्त किया और कहा कि इस संदेश को सुदृढ़ करने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सभी को ईद अल-अधा की शुभकामनाएं देता हूं। कुरान में भाईचारे और प्रेम पर जोर दिया गया है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हम चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि पूरे देश में भाईचारे का संदेश दिया जा सके।
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