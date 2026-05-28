‘हर कदम पर मुझे नफरत’, इस्तीफा देने के बाद छलका सिद्धारमैया का दर्द, बोले- जनता ने मुझे पांच साल के लिए चुना

आरोपों और राजनीतिक हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ा है। हर कदम पर मुझे नफरत, ईर्ष्या, छल और साजिश का सामना करना पड़ा है। न केवल मुझे, बल्कि मेरे परिवार को भी निशाना बनाया गया है। मेरी पत्नी, जो राजनीति से दूर रहीं, उनके खिलाफ भी झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने जनसेवा जारी रखने का विकल्प चुना।