‘कभी सोचा भी नहीं था कि CM बनूंगा’, सिद्धारमैया का एक और भावुक बयान, जाते-जाते PM मोदी को भी दिया संदेश

उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व घाटा केंद्र सरकार की वजह से हुआ है। 15वें वित्त आयोग ने कई अनुदान नहीं दिए। जल जीवन मिशन, अपर भद्रा परियोजना और बेंगलुरु झीलों के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये रोके गए। सिद्धारमैया ने कहा- पहले भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी थी, उसी का असर अब दिख रहा है।