51 करोड़ की संपत्ति, गए, गंभीर आरोपों में 13 मुकदमे, कर्नाटक में CM पद छोड़ने वाले सिद्धारमैया कौन हैं?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दोपहर 3 बजे गवर्नर के ऑफिस में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस हाई कमांड के फैसले के बाद अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह बदलाव 2028 के चुनावों को देखते हुए पार्टी की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।