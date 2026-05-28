‘लगता है वह किसी मकसद से काम कर रही है’ काकोली घोष के आरोपों पर कल्याण बनर्जी ने दी प्रतिक्रिया

Kakoli Ghosh Resignation Row: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर एक नया विवाद सामने आया है, जिसने पार्टी की अंदरूनी राजनीति और महिला नेताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी सांसद काकोली घोष दस्तिदार और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के बीच विवाद अब सार्वजनिक रूप ले चुका है। इस पूरे मामले ने संसद से लेकर पार्टी संगठन तक हलचल बढ़ा दी है। काकोली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी है, जबकि कल्याण बनर्जी ने इन आरोपों को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया है। दोनों नेताओं के बयानों के बाद टीएमसी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं।