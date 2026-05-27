27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ममता बनर्जी को एक और झटका, सांसद काकोली घोष ने TMC में सभी पदों से दिया इस्तीफा

तृणमूल कांग्रेस सांसद Kakoli Ghosh Dastidar ने पार्टी नेतृत्व से नाराजगी के बीच अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके फैसले से बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ankit Sai

May 27, 2026

Trinamool Congress

काकोली घोष ने TMC पार्टी से दिया इस्तीफा (Photo-IANS)

Kakoli Ghosh Dastidar Resigns from TMC Party: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने अब पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के अंदर लंबे समय से चल रही नाराजगी के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है।

चार बार लोकसभा सांसद

काकोली घोष दस्तिदार बारासात से चार बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और पार्टी की महिला इकाई में भी उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने बुधवार को अपने सभी पद छोड़ दिए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा TMC के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बक्शी को भेजा है।

पहले जिला अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर सभी जिम्मेदारियों से दूरी

इससे पहले रविवार को काकोली घोष ने TMC के बारासात जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने अगले ही दिन उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए तपस चटर्जी को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद से ही पार्टी के अंदरूनी माहौल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। माना जा रहा है कि हाल के चुनावी नतीजों और संगठन के भीतर फैसलों को लेकर वह काफी समय से नाराज थीं।

काकोली महिला विंग और बंगा जननी कार्यक्रम से जुड़ी थी

काकोली घोष TMC की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा काकोली पार्टी के बंगा जननी (Banga Janani) कार्यक्रम से भी जुड़ी रही हैं। लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें पार्टी के पुराने और भरोसेमंद चेहरों में गिना जाता है। ऐसे में उनका सभी पदों से हटना TMC में बढ़ती नाराजगी और बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

आखिरकार आजादी मिल ही गई- शुभेंदु अधिकारी

काकोली घोष का नाम उस समय और ज्यादा चर्चा में आया जब वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में पहुंचीं। यह बैठक कल्याणी में हुई थी। सूत्रों का दावा है कि पार्टी की तरफ से उन्हें इस बैठक में शामिल नहीं होने के संकेत दिए गए थे। इसके बावजूद उनकी मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि TMC सांसद काकोली ने उनसे कहा था कि उन्हें 'आखिरकार आजादी मिल ही गई।' इस बयान के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में चर्चाएं और तेज हो गईं। हालांकि काकोली घोष की तरफ से इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

पश्चिम बंगाल में बड़ा ऐलान: 5 रुपये में मछली-चावल, महिलाओं को 3 हजार की सहायता, स्कूल-मंदिरों के पास शराब पर रोक
राष्ट्रीय
Fish and Rice

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 May 2026 04:41 pm

Published on:

27 May 2026 04:02 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ममता बनर्जी को एक और झटका, सांसद काकोली घोष ने TMC में सभी पदों से दिया इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अब TMC के 2 पार्षदों ने दिया इस्तीफा, बंगाल चुनाव के बाद एक-एक कर ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे नेता

West Bengal Politics
राष्ट्रीय

केरल में ED टीम पर हमला, भीड़ ने तोड़े गाड़ियों के शीशे, पूर्व CM विजयन के घर छापेमारी के बाद मचा बवाल

ED Team Attacked in Kerala
राष्ट्रीय

कांग्रेस हाई कमान से बातचीत के बाद CM सिद्धारमैया ने सभी मंत्रियों को बुलाया, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा

Karnataka Congress CM Siddaramaiah resignation
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट के SIR फैसले पर TMC की पहली प्रतिक्रिया, कहा- पूरे देश पर लागू नहीं

Kalyan Banerjee
राष्ट्रीय

14 साल जेल काट चुके उम्रकैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, आ गया राहत भरा आदेश

Supreme Court Verdict on 14 years Imprison
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.