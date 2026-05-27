पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद ममता बनर्जी को एक और झटका, सांसद काकोली घोष ने TMC में सभी पदों से दिया इस्तीफा

काकोली घोष का नाम उस समय और ज्यादा चर्चा में आया जब वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में पहुंचीं। यह बैठक कल्याणी में हुई थी। सूत्रों का दावा है कि पार्टी की तरफ से उन्हें इस बैठक में शामिल नहीं होने के संकेत दिए गए थे। इसके बावजूद उनकी मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि TMC सांसद काकोली ने उनसे कहा था कि उन्हें 'आखिरकार आजादी मिल ही गई।' इस बयान के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में चर्चाएं और तेज हो गईं। हालांकि काकोली घोष की तरफ से इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।