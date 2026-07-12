New Voter Rules: नई वोटर आईडी बनवाने के नियम बदले, अब देनी होगी माता-पिता की जरुरी जानकारी

New Voter Registration Rules: पहली बार वोटर आईडी बनवाने वाले लोगों के लिए चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव किया है। अब नए मतदाताओं की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरने वाले हर आवेदक को अपने माता-पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह जानकारी दिए बिना ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे नए मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में आसानी होगी और कई मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की जरूरत भी कम पड़ेगी।