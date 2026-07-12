बांकीपुर उपचुनाव पर जेडीयू एमएलए ने प्रशांत किशोर को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- ‘उन्हें एक बार कोशिश करने दीजिए’

प्रशांत किशोर(फोटो-IANS)
Prashant Kishor: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड (JDU) के एक विधायक ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी एक बार चुनाव लड़ने की कोशिश करने दीजिए। उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर एनडीए की जीत तय है।
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत में जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने कहा कि इस चुनाव में एनडीए की जीत निश्चित है। उनका कहना था कि चुनावी समीकरण पूरी तरह एनडीए के पक्ष में हैं और परिणाम भी उसी दिशा में जाएगा।
मीडिया से सवाल पूछने पर की प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वो विधायक बन गए तो बाकि विधायकों का नकेल कास देंगे। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए चेतन आनंद ने कहा कि उन्हें एक बार कोशिश करने दीजिए। विधायक ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और लोग जानते हैं कि पार्टी ने टिकट किस तरह बांटे थे।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनाव प्रचार भी पूरी तरह रफ्तार पकड़ लेगा। अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 11 प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं।
नामांकन दाखिल करने के बाद नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर अलग-अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेताओं का जनसंपर्क अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। 30 जुलाई को चुनाव होना है।
पहले बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ 'बंटी' को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया, जो सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे।
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