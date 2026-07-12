बांकीपुर उपचुनाव पर जेडीयू एमएलए ने प्रशांत किशोर को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- ‘उन्हें एक बार कोशिश करने दीजिए’



मीडिया से सवाल पूछने पर की प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वो विधायक बन गए तो बाकि विधायकों का नकेल कास देंगे। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए चेतन आनंद ने कहा कि उन्हें एक बार कोशिश करने दीजिए। विधायक ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और लोग जानते हैं कि पार्टी ने टिकट किस तरह बांटे थे।