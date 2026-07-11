बांकीपुर उपचुनाव में बढ़ी सियासी गर्मी, BJP पर प्रशांत किशोर के बयान से छिड़ी नई बहस

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, पारिवारिक कारणों से, मैं विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर निष्ठापूर्वक सेवा करता रहूंगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष को सौंपे गए पत्र को पढ़कर सुनाते हुए उन्होंने कहा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र सौंपा है, जिसे मैं अब आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए NDA उम्मीदवार के तौर पर चुना था। इसके लिए मैं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं।