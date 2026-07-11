11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बांकीपुर उपचुनाव में बढ़ी सियासी गर्मी, BJP पर प्रशांत किशोर के बयान से छिड़ी नई बहस

Bankipur By Election: जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को बदलने का BJP का फैसला लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है, क्योंकि उस इलाके के लोग जाति और धर्म-आधारित राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Prakash Yadav

Jul 11, 2026

Bihar By Election

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, patrika photo

Bankipur By Election: जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को बदलने का BJP का फैसला लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है, क्योंकि उस इलाके के लोग जाति और धर्म-आधारित राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। जो बांकीपुर उपचुनाव से चुनावी मैदान में उतरने वाले भाजपा के नेता मैदान छोड़कर भाग गए। जिस इलाके को कल तक BJP का गढ़ कहा जा रहा था, वहां अब उन्हें उम्मीदवार ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है।

जनता के समर्थन को भाजपा ने गलत समझा

उन्होंने कहा कि BJP ने जनता के समर्थन को गलत समझा और जोर देकर कहा कि लोग सरकार के कामकाज से नाखुश हैं।उन्होंने कहा, नवंबर 2025 में लोगों को धोखा दिया गया। बदलाव के नारे लगाए गए, लेकिन जीतने के बाद कोई काम नहीं हुआ। लोगों की परेशानियां ही बढ़ी हैं। राशन कार्ड से नाम हटा दिए गए हैं, छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं और मॉनसून शुरू होने के बाद भी नालियों की सफाई नहीं हुई है।

अब मतदाताओं को मिला नया विकल्प

किशोर ने आगे दावा किया कि BJP की पिछली चुनावी सफलता सत्ताधारी पार्टी के समर्थन के बजाय राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के डर से वोट करने वाले मतदाताओं की वजह से मिली थी। उन्होने कहा, वह समर्थन इसलिए था क्योंकि लोग लालू प्रसाद यादव के डर से उन्हें वोट दे रहे थे। अब जब उन्हें एक नया विकल्प मिल गया है, तो BJP को लग रहा है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है।

उनकी यह टिप्पणी तब आई जब BJP ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार सिन्हा की जगह नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव से नाम वापस ले लिया था।

अभिषेक सिन्हा ने बताया कारण

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए अभिषेक ने कहा, पारिवारिक कारणों से, मैं विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर निष्ठापूर्वक सेवा करता रहूंगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष को सौंपे गए पत्र को पढ़कर सुनाते हुए उन्होंने कहा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र सौंपा है, जिसे मैं अब आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए NDA उम्मीदवार के तौर पर चुना था। इसके लिए मैं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं।

उपचुनाव का यह है शेड्यूल

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में तीन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की, जिनमें बांकीपुर, दतिया और मंझलपुर की हाई-प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई तय है और नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई होगी। उम्मीदवार अपना नाम 16 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी।

Bankipur Seat: उम्मीदवार बदलने से गरमाई सियासत, चारा घोटाले की चर्चा पर बीजेपी घिरी?

ये भी पढ़ें
Bankipur BY Election

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jul 2026 07:46 pm

Published on:

11 Jul 2026 07:46 pm

Hindi News / National News / बांकीपुर उपचुनाव में बढ़ी सियासी गर्मी, BJP पर प्रशांत किशोर के बयान से छिड़ी नई बहस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी का ‘कंप्रोमाइज’ शब्द अब पंजाब कांग्रेस में बना मुद्दा, सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले- ‘कांग्रेस को बोलने वाला नेता चाहिए, समझौता करने वाला नहीं’

Congress
राष्ट्रीय

Saurashtra Lion Attack: सौराष्ट्र में शेरों की दहशत, 25 दिन में 6 हमले, अब मासूम बच्चे को बनाया अपना शिकार

Saurashtra Lion Attack
अहमदाबाद

‘गुटबाजी के कारण हारे उत्तराखंड और पंजाब’, कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को दी नसीहत

breaking news
राष्ट्रीय

’20-30 करोड़ की बात कर जनता को गुमराह कर रहे सीएम’, उमर अब्दुल्ला के दावे को रवींद्र रैना ने बताया झूठ

Ravinder Raina Reacts Omar Abdullah
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका, दिग्गज नेता अनुब्रत मंडल भी बागी खेमे में शामिल, दी गई अहम जिम्मेदारी

West Bengal Politics
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.