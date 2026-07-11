Ambala Car Bomb Blast: अंबाला कार बम धमाके में NIA का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी समेत 8 पर चार्जशीट

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने हमले से पहले कई संभावित ठिकानों की रेकी की थी। इसके बाद अंबाला के बलदेव नगर पुलिस स्टेशन को निशाना बनाने का फैसला किया गया। साजिश के तहत गैस सिलेंडरों और विस्फोटक सामग्री से भरी एक कार पुलिस स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की गई। NIA के अनुसार, हमले के बाद घटनास्थल का वीडियो भी बनाया गया, ताकि उसका इस्तेमाल प्रचार करने और लोगों में डर फैलाने के लिए किया जा सके।