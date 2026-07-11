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Ambala Car Bomb Blast: अंबाला कार बम धमाके में NIA का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी समेत 8 पर चार्जशीट

अंबाला कार बम ब्लास्ट मामले में NIA ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के मुताबिक, पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर आतंक फैलाने की साजिश रची गई थी।
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भारत

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Rahul Yadav

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अनुराग अनिमेष

Jul 11, 2026

NIA news

Ambala Car Bomb Blast

Ambala Car Bomb Blast: हरियाणा के अंबाला स्थित बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में हुए आईईडी कार ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने पंचकूला की विशेष NIA अदालत में आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का गैंगस्टर से आतंकी बना शहजाद भट्टी था, जिसने भारत में अपना नेटवर्क तैयार कर पुलिस ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी।

NIA के मुताबिक, इस हमले का मकसद सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देना और लोगों के बीच दहशत फैलाना था। एजेंसी का कहना है कि पूरे ऑपरेशन की योजना पहले से तैयार की गई थी और इसके लिए भारत में स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।

पाकिस्तानी आतंकी समेत आठ आरोपियों पर चार्जशीट

चार्जशीट में पाकिस्तान के आतंकी शहजाद भट्टी के अलावा सात भारतीय आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें करमजीत सिंह उर्फ टोनी, आकाश, सौरभ उर्फ सोबी, रमन कुमार, सत्यम, सुखदेव सिंह उर्फ सुखा और अमरजीत सिंह उर्फ अंबी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), भारतीय न्याय संहिता (BNS), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सोशल मीडिया के जरिए तैयार किया गया नेटवर्क

जांच एजेंसी के अनुसार, शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ा। इसके बाद उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं और धीरे-धीरे एक संगठित मॉड्यूल तैयार किया गया। NIA का दावा है कि आकाश भारत में शहजाद भट्टी का मुख्य सहयोगी था। वह अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को मैनेज कर रहा था।

रेकी के बाद पुलिस स्टेशन को बनाया निशाना

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने हमले से पहले कई संभावित ठिकानों की रेकी की थी। इसके बाद अंबाला के बलदेव नगर पुलिस स्टेशन को निशाना बनाने का फैसला किया गया। साजिश के तहत गैस सिलेंडरों और विस्फोटक सामग्री से भरी एक कार पुलिस स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की गई। NIA के अनुसार, हमले के बाद घटनास्थल का वीडियो भी बनाया गया, ताकि उसका इस्तेमाल प्रचार करने और लोगों में डर फैलाने के लिए किया जा सके।

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Updated on:

11 Jul 2026 09:47 pm

Published on:

11 Jul 2026 08:16 pm

Hindi News / National News / Ambala Car Bomb Blast: अंबाला कार बम धमाके में NIA का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी समेत 8 पर चार्जशीट

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