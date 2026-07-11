Bankipur Seat: उम्मीदवार बदलने से गरमाई सियासत, चारा घोटाले की चर्चा पर बीजेपी घिरी?

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा के पिता रविंद्र सिन्हा का नाम चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सामने आने के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया। उस मामले में लालू यादव समेत अन्य आरोपियों के साथ रविंद्र सिन्हा पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सूत्रों का कहना है कि इस जानकारी के सामने आने के बाद बीजेपी ने आशंका जताई कि विपक्ष, खासकर प्रशांत किशोर और राजद, इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। इसी वजह से पार्टी ने समय रहते अपना उम्मीदवार बदलने का फैसला किया।