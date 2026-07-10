बांकीपुर में BJP प्रत्याशी बदलने पर बोले प्रशांत किशोर- इनका उम्मीदवार मैदान छोड़कर भागा

Bankipur By Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बदले जाने के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन वापस लेने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई भी विधानसभा या लोकसभा सीट किसी की निजी जागीर नहीं होती। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता के सामने विकल्प आने के बाद बीजेपी को उम्मीदवार बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।