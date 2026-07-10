‘हिंद महासागर हमारा अपना आंगन है’, विशाखापत्तनम में नौसेना के जवानों से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में भारतीय नौसेना के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर हमारा अपना आंगन है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का 90% से अधिक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, तेल और गैस का परिवहन इसी समुद्री क्षेत्र से होता है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में बाहरी ताकतों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और यहां नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारतीय नौसेना की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया कि नौसेना भविष्य की हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगी।