CM उमर अब्दुल्ला के समर्थन में आईं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा – ‘भाजपा विधायकों को घोड़ों की तरह समझती है’

Priyanka Chaturvedi on Operation Lotus: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बीजेपी पर लगे इस तरह के आरोपों से कोई हैरानी नहीं हुई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को घोड़ों की तरह देखती है और उसे आम जनता के जनादेश की कोई परवाह नहीं है। शिवसेना सांसद के मुताबिक, यह पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोगों की इच्छा और उनके फैसले को भी पूरी तरह पलट देती है।