कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में 15वें दिन बिगड़ी सोनम वांगचुक की तबीयत, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से 7.8 किलो वजन घटा

जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन रविवार को 23वें दिन में प्रवेश कर गया। यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था, जबकि सोनम वांगचुक 28 जून को इसमें शामिल हुए और तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। संगठन ने बताया कि प्रदर्शन के समर्थन में कई राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग रविवार को जंतर-मंतर पहुंचे। पूर्व केरल मंत्री के.के. शैलजा, के.एन. बालगोपाल और पी. राजीव के प्रदर्शनकारियों से मिलने का कार्यक्रम था। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज को भी सभा को संबोधित करना था।