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बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में पैसों के इस्तेमाल में गड़बड़ी, उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई के दिए आदेश

उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में पैसों के इस्तेमाल में कथित गड़बड़ी के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।
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देहरादून

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Rahul Yadav

Jul 12, 2026

Badrinath Kedarnath Temple Committee, BKTC Financial Irregularities, Badrinath Donation Theft, BKTC, Kedarnath Temple, Badrinath Temple,

Badrinath Temple (Photo: badrinath-kedarnath.gov.in)

Badrinath Donation Theft: उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) में पैसों के इस्तेमाल में कथित गड़बड़ी के मामले में सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जांच में पहली नजर में केदारनाथ में वीआईपी मेहमानों के ठहरने, भोजन और अन्य खर्चों के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना मंदिर कोष से अग्रिम राशि जारी किए जाने की बात सामने आई है।

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Updated on:

12 Jul 2026 04:01 pm

Published on:

12 Jul 2026 04:01 pm

Hindi News / National News / बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में पैसों के इस्तेमाल में गड़बड़ी, उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई के दिए आदेश

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