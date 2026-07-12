पुरी में ISKCON के खिलाफ स्थानीय संगठनों का प्रदर्शन; कहा- शास्त्र विरोधी काम कर रही संस्था, ओडिशा में नहीं होने देंगे एंट्री

Rath Yatra Dispute: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपराओं और आधिकारिक कैलेंडर के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुरी में स्थानीय संगठनों और जगन्नाथ संस्कृति के भक्तों ने ISKCON के उस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है, जिसके तहत वे पारंपरिक कार्यक्रम से अलग समय और तारीखों पर यह उत्सव मनाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर और शाही महल के पास जमा हुए और इस्कॉन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया।