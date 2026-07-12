12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पुरी में ISKCON के खिलाफ स्थानीय संगठनों का प्रदर्शन; कहा- शास्त्र विरोधी काम कर रही संस्था, ओडिशा में नहीं होने देंगे एंट्री

Protest against ISKCON: ओडिशा के पुरी में ISKCON की रथयात्रा के समय को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ISKCON श्री जगन्नाथ मंदिर की पारंपरिक पंचांग व्यवस्था का पालन करे।
less than 1 minute read
Google source verification

भुवनेश्वर

image

Anand Shekhar

Jul 12, 2026

protest against iskcon on puri rath yatra

ISKCON के विरोध में प्रदर्शन करते लोग (फ़ोटो- IANS)

Rath Yatra Dispute: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपराओं और आधिकारिक कैलेंडर के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुरी में स्थानीय संगठनों और जगन्नाथ संस्कृति के भक्तों ने ISKCON के उस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है, जिसके तहत वे पारंपरिक कार्यक्रम से अलग समय और तारीखों पर यह उत्सव मनाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर और शाही महल के पास जमा हुए और इस्कॉन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया।

इस विवाद पर जगन्नाथ वर्ल्ड ऑर्गनाइज़ेशन के सदस्य विश्वशांति त्रिपाठी ने कहा कि बार-बार अपील करने के बावजूद ISKCON सनातन धर्म के शास्त्रों और परंपराओं के खिलाफ काम कर रहा है, यह एक शास्त्र विरोशी संस्था है। त्रिपाठी ने कहा कि अब से जगन्नाथ धाम हो, मंदिर परिसर के अंदर हो या ओडिशा में कहीं भी ISKCON के लोग दिखेंगे तो उनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा और उनका विरोध होगा।

खबर अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jul 2026 03:33 pm

Published on:

12 Jul 2026 03:33 pm

Hindi News / National News / पुरी में ISKCON के खिलाफ स्थानीय संगठनों का प्रदर्शन; कहा- शास्त्र विरोधी काम कर रही संस्था, ओडिशा में नहीं होने देंगे एंट्री

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में पैसों के इस्तेमाल में गड़बड़ी, उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई के दिए आदेश

Badrinath Kedarnath Temple Committee, BKTC Financial Irregularities, Badrinath Donation Theft, BKTC, Kedarnath Temple, Badrinath Temple,
राष्ट्रीय

14 ‘गौ रक्षकों’ को उम्रकैद, फैसले के बाद मुस्लिम जज को मिली जान से मारने की धमकियां

Justice Tabassum Khan
राष्ट्रीय

Bihar News: चकोटी मठ से 200 साल पुरानी रामलला की मूर्ति चोरी, जानें ’24 अवतार धाम’ का इतिहास

Theft from Chakoti Monastery
समस्तीपुर

‘गैस, राशन, बिजली और नौकरी देने में फेल हुए CM उमर अब्दुल्ला’, BJP का आरोप- ध्यान भटकाने के लिए कर रहे प्रदर्शन

Omar Abdullah news
राष्ट्रीय

राम मंदिर चंदा विवाद: केजरीवाल ने शुरू किया देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन, पीएम नरेंद्र मोदी पर भी लगाए कई गंभीर आरोप

Arvind Kejriwal news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.