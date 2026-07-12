14 ‘गौ रक्षकों’ को उम्रकैद, फैसले के बाद मुस्लिम जज को मिली जान से मारने की धमकियां

फैसला आने के तुरंत बाद दोषियों के परिवार के लोग अदालत के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसले का विरोध किया और दोषियों को जेल ले जाने से रोकने की कोशिश की। उनका आरोप था कि इन लोगों को गाय बचाने की वजह से सजा दी गई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में एक व्यक्ति ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों को 10 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश में खून-खराबा होगा। इन वीडियो में धमकी देने वालों के चेहरे और सोशल मीडिया अकाउंट भी साफ दिखाई दे रहे थे।