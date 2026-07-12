ग्रेटर नोएडा में महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर की थी 15 लाख की लूट, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, पुलिस तिलपता गोलचक्कर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली नंबर की एक कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने कार चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवारों ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। शक होने पर पुलिस ने पीछा शुरू किया। आरोप है कि भागते समय बदमाशों ने पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद बदमाशों ने अपनी कार रास्ते में छोड़ दी और जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम भी उनके पीछे पहुंच गई।