ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, ग्रेटर नोएडा में कार सीख रही महिला ने पांच बच्चों को मारी टक्कर, पुलिस ने लिया हिरासत में

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चला रही महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। जानकारी के अनुसार उन्हें ज्यादा अच्छे से कार चलानी नहीं आती थी। इसी दौरा वह कार चलाना सीख रही थी। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ड्राइविंग करते समय महिला मोबाइल फोन भी देख रही थी। जब वह गाड़ी को सोसायटी के गेट से बाहर निकाल रही थी, तो उस समय उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। इसके बाद कार पहले सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी से टकराई, जिससे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी गाड़ी कंट्रोल में नहीं आई और सीधे उन बच्चों सो जाकर भिड़ गई जो स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे।