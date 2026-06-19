नोएडा: मंदिर का दानपात्र नहीं टूटा तो पूजा के सामान पर हाथ साफ, घी से लेकर दीये तक चुरा ले गए

Theft at Sector 78 temple: नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी के मंदिर में शुक्रवार की रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों का मकसद मंदिर में घुसकर दानपात्र लूटकर फरार होना था, लेकिन जब बदमाशों से दानपात्र नहीं खुल सका तो उन्होंने मंदिर में रखे पूजा के सामान को ही चुरा लिया और भाग गए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज के अनुसार दोनों आरोपी करीब 21 मिनट तक मंदिर परिसर में मौजूद रहे और आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।