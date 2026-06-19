19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

नोएडा: मंदिर का दानपात्र नहीं टूटा तो पूजा के सामान पर हाथ साफ, घी से लेकर दीये तक चुरा ले गए

Theft at Sector 78 temple: नोएडा के एक अजीबों- गरीब वारदात सामने आई है जहां मंदीर ने दानपात्र चोरी करने के लिए घुसे थे,लेकिन दानपात्र खुला नहीं तो मंदिर से पूजा का सामान ही चुरा कर भाग गए, जाने पूरी घटना।

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Pooja Gite

Jun 19, 2026

Theft at Noida temple

दानपात्र नहीं हाथ लगा तो पूजा सामान ले भागे बदमाश photo ai

Theft at Sector 78 temple: नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी के मंदिर में शुक्रवार की रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों का मकसद मंदिर में घुसकर दानपात्र लूटकर फरार होना था, लेकिन जब बदमाशों से दानपात्र नहीं खुल सका तो उन्होंने मंदिर में रखे पूजा के सामान को ही चुरा लिया और भाग गए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज के अनुसार दोनों आरोपी करीब 21 मिनट तक मंदिर परिसर में मौजूद रहे और आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात में करीब 2:31 बजे दो युवक के पीछे के रास्ते से मंदिर के अंदर घुस गए। दोनों बदमाश पहले सीधे दानपात्र के पास पहुंचे और सरिए जैसी दिखने वाली वस्तु से दानपात्र खोलने में जुट गए। पूरे 12 मिनट तक मशक्कत करने के बावजूद वे दानपात्र खोल पाने में कामयाब नहीं हो सके तो दोनों ने मिलकर मंदिर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान चुरा लिया।

कुछ हाथ नहीं लगा तो पूजा का सामान चुरा लिया

जब चोरों के हाथ दानपात्र नहीं लगा तो मंदिर में भागवाने भोलेनाथ के गले से तांबे के नागमहाराज, पूजा करने वाली घंटी, बड़ा दीया, अंखड ज्योति वाला दीपक, तांबे के छोटे-बड़े लोटे, पीतल के कई दीपक और अलमारी में रखा घी चोरी कर ले गए। चोरी के दौरान आरोपियों ने मंदिर के अंदर रखे सामान को भी इधर-उधर फैला दिया।

पीछे की खिड़की से भाग निकले

घटना को अंजाम देकर दोनों चोर बजरंगबली की मूर्ति के पीछे बनी खिड़की से बाहर कूदे और रात करीब 2:52 बजे मौके से फरार हो गए। सुबह जब मंदिर के पुजारी पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे तो मंदिर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। अंदर का सामान बिखरा हुआ था और कई धार्मिक वस्तुएं गायब थीं।

कैमरे के कैद हुई पूरी वारदात

जैसे घटना के बारे में सोसाइटी वालों को पता चला सभी मंदिर पहुंच गए। मौके पर अनुराधा पोद्दार, मोनिका, मनोज अहूजा, दिलीप समेत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखकर घटना के बारे में पता किया। घटना की सूचना तुंरत डायल-112 पर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच अधिकारी ने मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है।

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि मंदिर में हुई चोरी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा एयरपोर्ट पर दिखी नन्ही पायलट, मासूमियत पर फिदा हुए लोग

ये भी पढ़ें
Noida International Airport, Jewar Airport News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Jun 2026 02:14 pm

Published on:

19 Jun 2026 02:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / नोएडा: मंदिर का दानपात्र नहीं टूटा तो पूजा के सामान पर हाथ साफ, घी से लेकर दीये तक चुरा ले गए

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दादरी में महिला का संदिग्ध शव बरामद, प्रेम विवाह करने वाला पति तलाश में

Greater Noida murder
ग्रेटर नोएडा

Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट के लिए जिन्होंने जमीनें दी, वही 170 किसान बने पहली उड़ान के मुसाफिर

Jewar Airport news
राष्ट्रीय

आठ महीने पहले की थी लव मैरिज, पत्नी ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, अगले ही दिन पति ने लगाई फांसी

Suicide Case
ग्रेटर नोएडा

नोएडा में सोने के कड़े के लालच में दोस्त का मर्डर, पेट्रोल डालकर शव को जलाया

Greater Noida murder
ग्रेटर नोएडा

अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नगर निकायों को दो टूक- “सिर्फ सर्वे नहीं, दोषियों पर एक्शन दिखाएं”

Supreme court strict on illegal construction and land use violation
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.